Luca Pappagallo torna a Olbia col suo nuovo libro. Il “cuciniere” più amato del web farà tappa giovedì alla Libreria Ubik, dove dalle 18.30 presenterà “La magia dei sapori di casa” durante il suo show cooking.

In tour in Sardegna, la star di Food Network torna in città a distanza di oltre un anno dall’ultima volta, e lo fa con un libro che rappresenta “un viaggio attraverso sapori che rendono speciale ogni occasione: dal risotto alla crema di scampi alla torta rustica di patate, dalle mezzelune tirolesi alle tagliatelle alla reggina, dagli involtini alla romana fino ai cannoli e alle torte più golose, tra tradizione e curiosità”.

Grossetano, classe 1964, Pappagallo – che si occupa di cucina a livello professionale da più di vent’anni – è tra i cuochi più seguiti e amati. Pioniere della rete, ha fondato uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia, ma è nel 2019 che fa il grande passo, mettendosi in gioco in prima persona col suo canale YouTube/Facebook e poi Instagram diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con milioni di follower.

Un canale da cui propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da replicare, conditi dalla sua simpatia e dall’immancabile godurioso assaggio finale.

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