Fine settimana all’insegna della cultura con Monumenti Aperti che domani e domenica fa tappa a Selargius.

La città, grazie alla partecipazione di scolaresche e associazioni, metterà in mostra 10 monumenti fra luoghi di culto, palazzi di pregio, reperti militari, siti scientifici e di archeologia industriale.

La due giorni è organizzata come sempre dall’associazione Imago Mundi, con il contributo del Comune. Il tour culturale - concentrato nel week end - partirà da Sa Cruxi ‘e marmuri, la croce di marmo di piazza Cellarium, per poi proseguire nel cimitero monumentale di via Roma, nel complesso monumentale di San Giuliano in via San Nicolò, e nel santuario di San Lussorio.

La storia industriale selargina sarà rappresentata dall’Ex Distilleria di Sebastiano Boi, in piazza Si ‘e Boi, da anni polo culturale nel centro città. E ancora: porte aperte nell’ex Caserma dei Cavalleggeri diventata sede del museo comunale, nella parrocchia Maria Vergine Assunta, e nelle chiese di Sant’Antonio e Santa Rosa.

Infine la novità di quest’anno: nel fine settimana di Monumenti Aperti sarà visitabile anche l’Osservatorio astronomico di via della Scienza.

© Riproduzione riservata