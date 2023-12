Al rush finale la prima edizione della manifestazione letteraria 6 in Storia, dedicata in particolare ai giovani e alle scuole e organizzata da Imago Mundi - che coordina la rete del progetto Monumenti Aperti - con la collaborazione dell’associazione Pamoja, con la direzione artistica curata da Marina Boetti e Lucia Cossu.

Giornata ricca di appuntamenti quella di lunedì 18 dicembre. In serata, alle 19.30, a Quartu Sant’Elena, nell’Ex Convento dei Cappuccini (via Brigata Sassari, 35) due scrittori saranno sotto i riflettori del pubblico: Fabiano Massimi - bibliotecario, traduttore e consulente per alcune fra le maggiori case editrici italiane, insegna scrittura creativa alla Scuola Holden di Torino - presenterà il suo libro “Se esiste un perdono” (Longanesi, 2023); Giovanni Rinaldi - ricercatore storico, animatore culturale, documentarista e fotografo, autore di numerosi studi etnoantropologici - si soffermerà sul suo “C’ero anch’io su quel treno, la vera storia dei bambini che unirono l’Italia” (Solferino, 2021). Entrambi parleranno con Lucia Cossu delle loro opere, storie che raccontano la Storia, che hanno il “treno” come denominatore comune.

In apertura e chiusura dell'incontro alcune letture a cura di Alessandra Meloni con le poesie di Martin Remesha Elvis King (dalla raccolta “Città interiore”), giovane originario del Burundi scomparso lo scorso anno a Cagliari per una tragica fatalità, e di Sara Lepori (versi tratti da “Tra fogli e radici”, la nuova silloge della giovane poetessa cagliaritana).

Chiuderanno gli incontri con le scuole, e la prima edizione di 6 in Storia, martedì 19 dicembre, i giovani del Liceo Euclide di Cagliari: alle 9 saranno con Giovanni Rinaldi per il suo “C’ero anch’io su quel treno…”, in dialogo con Jasmine Lasio e Marina Boetti, mentre alle 12.30 incontreranno Fabiano Massimi, con Edoardo Cossa e Marina Boetti, per “Se esiste un perdono”.

6 in Storia è un innovativo progetto di promozione alla lettura che esprime nel titolo un calembour dal significato bifronte: “sei in storia”, nel senso di stare dentro la Storia sentendosene parte attiva, e “6 in Storia” come sufficienza, nel senso che molto rimane da conoscere sia per i giovani sia per gli adulti. La manifestazione è partita nel febbraio di quest’anno con un’intensa attività in ambito scolastico ed extrascolastico per la formazione dei “Grilli parlanti”, con l’obiettivo di far acquisire ai giovani partecipanti gli strumenti di base per un approccio critico verso un’opera letteraria: i ragazzi e le ragazze sono infatti parte attiva nei momenti di presentazione dei libri insieme agli autori e alle autrici.

