Gran finale per “Istudiantes” domani, sabato 11 novembre, nell'oratorio di San Nicolò. Domani sera alle 19 l’innovativo laboratorio della Fondazione Hymnos mette a confronto i cantori giovani e più esperti per un dialogo musicale intergenerazionale, con protagonisti Cuncordu Iscanesu e Cuncordu Sas Bator Colonnas.

Istudiantes come i discenti che apprendono l’arte dai maestri, così i giovani scanesi si cimentano nel canto tradizionale a Cuncordu confrontandosi con i cantori più esperti, apprendendo preziose tecniche e accorgimenti del canto polivocale.

«Si tratta di un progetto che mira a valorizzare, attraverso incontri intergenerazionali di canto a più voci, il canto a quattro parti vocali della tradizione orale sarda attraverso il confronto tra le generazioni più giovani e i cantori di riconosciuta maestria con workshop e giornate di studio», precisa Diego Pani, etnomusicologo della Fondazione.

Il progetto Istudiantes prevede anche la digitalizzazione delle storiche registrazioni canore in vari formati: cassette, bobine e cd. Attività fondamentale per la tutela, valorizzazione e per tramandarle alle future generazioni.

Ai blocchi di partenza, a fine anno, i laboratori del comune di Sennariolo e di Bortigali che fanno parte della rete territoriale Hymnos.

