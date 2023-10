Musica da ascoltare e da vedere. Una Pinacoteca da vedere e da ascoltare. La collaborazione tra l'istituzione museale sassarese e l'associazione culturale Il Colombre produce un appuntamento originale: domani alle 18 l’artista nuorese Valerio Marras presenta "Sarram", progetto solista strumentale di matrice drone / ambient in cui convivono elementi di natura postrock, doom ed elettronica.

Con cinque dischi all’attivo dal 2017 a oggi, "Sarram" (Marras al contrario e l'immagine per la locandina non è scelta a caso) si propone come un intenso live supportato dai visuals di Claudio Spanu di Nubifilm dove viene presentato il nuovo disco “Pàthei Màthos”, (il titolo è tratto dall’Agamennone di Eschilo: Pàthei Màthos che significa imparare attraverso o dalla sofferenza), uscito in settembre in due edizioni vinile per Subsound Records e che conta le collaborazioni di volti noti della scena avant-garde internazionale quali Lili Refrain, Dalila Kayros, Tobias Vethake. elettronica, spoken word, tape loop e postrock.

Dopo la performance ci sarà un talk con l'artista in dialogo con Maria Paola Dettori, direttrice della Pinacoteca Nazionale di Sassari, Daniele Salis del Colombre aps e con il pubblico.

La serata si concluderà per un momento di convivialità al Centro Culturale il Colombre in via Carso 28.

© Riproduzione riservata