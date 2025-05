Tre proiezioni per entrare nel clima del festival di cinema documentario e fotografia organizzato da 4Caniperstrada. Lo Spazio Bunker di Sassari ospita giovedì e venerdì (ore 20.30 ingresso gratuito) film e registi della sezione Asincronie OFF Under 35 che fa da anteprima alla 6^ edizione di Asincronie.

Il primo film in visione è “Una vita per l’arte” di Fabiana Miccio: il racconto del legame simbiotico con la terra, le piante e gli animali dell’artista Bruno Petretto, creatore del Parco delle Arti “Molineddu”, alle porte di Ossi. È ambientato in Sardegna anche “Fuochi”, film collettivo con la regia di Ruben Gagliardini, vincitore della 10° edizione del festival Visioni dal Mondo di Milano nella categoria “Opera Prima New Talent”:

Venerdì sarà ospite con “Il re fanciullo” la regista e archivista Alessandra Lancellotti, con un film sulla vita del gallerista Franz Paludetto, originale e generosa figura di mecenate sognatore, creatore di un Centro d’arte contemporanea nel Castello di Rivara, vicino a Torino. L’opera è un racconto magico fatto di vecchie pellicole 16mm, archivi e opere d’arte, un intenso lavoro visuale e sonoro che intreccia le composizioni di Héctor Cavallaro e la voce di Daniela Pes.

È un’anteprima del festival anche l’inaugurazione (venerdì alle 19, Spazio Bunker) della mostra fotografica “Five From One”, a cura di Claudio Domini e Paolo Pisanelli, che riunisce una selezione di fotografie a colori suddivisa in cinque continenti del fotografo italo-americano Lou Dematteis, uno dei più importanti fotoreporter dell’Agenzia Reuters, per la quale, a partire dagli anni Settanta, ha documentato i principali eventi in giro per il mondo, in particolare i conflitti in America Centrale, e i cambiamenti della società americana.

Lou Dematteis sarà ospite al festival il 6 e 7 giugno per l’inaugurazione di un’altra importante mostra che il festival gli dedica a Palazzo Ducale, “A Journey Back/Un viaggio di ritorno”, il racconto per immagini di 4 viaggi compiuti dal fotografo in Italia alla ricerca delle sue radici.

