Sette studenti di Iglesias a lezione di teatro in Spagna, dove si esibiranno stasera in una performance curata dall’attore e regista siciliano Francesco Campolo e dall’attrice slovena Iva Grobin.

I giovani si trovano attualmente a Cortes de la Frontera, nel cuore dell’Andalusia, in provincia di Malaga, nell’ambito del progetto Erasmus+ "Dare to be me", organizzato dall’associazione locale Amigos de Europa in collaborazione con l’associazione slovena Zavod Voluntariat. Si tratta di Alessandra Ballocco, Riccardo Ballocco, Riccardo Sanna, Asia Sanna, Sara Sanna, Michele Vinci e Stefano Pittau, partiti la settimana scorsa da Iglesias e prossimi a concludere la loro esperienza con un’esibizione davanti alla popolazione locale del paese spagnolo.

I giovani iglesienti hanno potuto partecipare al progetto grazie al supporto dell’Informagiovani, tramite l’associazione Cissa (Centro Iglesiente Studi Speleo Archeologici), che si è occupata di ricercare i partecipanti e accompagnarli in Spagna, offrendo loro questa preziosa opportunità.

«Abbiamo voluto allargare gli orizzonti dell’associazione, che si occupa anche della formazione degli adulti – spiega Francesco Ballocco, presidente del Cissa – questa volta puntando sui giovani. Dopo le esperienze con le scuole, questa era un’enorme opportunità per far vivere un’esperienza formativa anche ai soci più giovani dell’associazione».

Per questa sera, nella piazza principale del comune andaluso, è previsto l’esito scenico del lavoro svolto durante la settimana insieme ai coetanei sloveni e spagnoli. Lo spettacolo sarà un viaggio alla scoperta di sé stessi, attraverso la consapevolezza delle proprie qualità e paure, dei propri sogni e delle proprie aspirazioni, con l’obiettivo di liberarsi dal giudizio e dalle aspettative altrui.

© Riproduzione riservata