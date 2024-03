Con i Concerti di Pasqua riprende l'attività dell'Associazione Polifonica Santa Cecilia di Sassari, diretta da Denise Gueye. Il primo appuntamento è per domenica a Borutta (alle 18.30) fra le splendide pietre bicromatiche della Cattedrale di San Pietro di Sorres.

C'è attesa per “Le sette parole di Nostro Signore Gesù Cristo in Croce” opera di Pietro Allori, che ben si sposa all’intenzione dettata dal periodo e che l’insieme e le sfumature ed i talenti della Polifonica Santa Cecilia diretta dal maestro Alessio Manca contribuiranno a rendere ancora più densa, per il piacere del pubblico.

Il concerto sarà proposto anche venerdì 29 marzo alle 19 nella Basilica di San Gavino a Porto Torres.

