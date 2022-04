La festa più amata dai sassaresi ritorna dopo un anno di stop e uno di edizione ridotta alla formula originale: aperta alle decine di migliaia di fedeli e turisti, che con la Discesa dei Candelieri del 14 agosto intendono ringraziare la Madonna la Madonna dell'Assunta festeggiando lungo il percorso degli imponenti ceri lignei che rappresentano i Gremi, le antiche corporazioni.

La notizia è filtrata questa mattina durante la seduta della Commissione consiliare permanente dove l'assessore alla Cultura Laura Useri avrebbe dovuto riferire sulle iniziative e l'organizzazione dei Riti della Settimana Santa (peraltro già in corso), sui Candelieri e la Cavalcata Sarda. In realtà le due ore abbondanti sono trascorse con l'accesa polemica relativa allo spostamento della Cavalcata Sarda dalla tradizionale data della terza domenica di maggio al 4 settembre.

I consiglieri dell'opposizione Ginesu, Rizzu, Panu, Fundoni, Brianda e Pinna hanno evidenziato come sia stata calpestata la dignità del loro ruolo: “Avevamo chiesto l'audizione il 15 marzo e ci é stata concessa un mese dopo. Oltretutto abbiamo appreso dello spostamento della Cavalcata da Facebook qualche giorno fa. Chiediamo di sapere perché non si è riusciti a organizzarla per tempo finendo per portarla a ridosso dei Candelieri”.

L'assessore Useri e il funzionario Solinas hanno spiegato: “Non c'erano i tempi tecnici per tutti gli adempimenti normativi che riguardano una manifestazione così complessa, quindi piuttosto che annullarla ancora l'abbiamo spostata in una data dove c'è ancora flusso turistico ma non troppo caldo”.

Spiegazioni che non hanno convinto i consiglieri d'opposizione che hanno citato gli eventi organizzati dal Comune di Olbia che “evidentemente si è mosso per tempo sapendo che comunque l'emergenza sanitaria sarebbe finita il 31 marzo”.

I lavori della Commissione sono quindi stati chiusi senza che sia stato illustrato il programma delle iniziative culturali della primavera e dell'estate. Tutto è stato rimandato alla prossima seduta, ma resta la tensione tra maggioranza e opposizione, destinata a sfociare verosimilmente in altri accesi confronti, a cominciare dalla discussione sulle zone turistiche F4.

