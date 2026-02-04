Un’occasione di scambio culturale che rafforza legami e porta un pezzo di Sardegna nel cuore della Toscana. Partirà venerdì 6 febbraio la delegazione che rappresenterà la Sardegna in Toscana per un’iniziativa culturale nel Comune di Pomarance, in provincia di Pisa. A fare gli onori di casa sarà Pietrina Calia, originaria di Orune, insieme alla figlia Jasmine Onnis. Il gruppo sarà composto da tre coppie provenienti dalla Trexenta: Barrali, Ortacesus e Senorbì. Ci saranno inoltre le coppie di Escalaplano e Quartu Sant’Elena.

Tutti affiliati all’ente di promozione sportiva Opes Sardegna (Orientamento per l’Educazione allo Sport) che si occupa di valorizzazione delle identità culturali locali. Sabato 7 e domenica 8 febbraio si terranno le esibizioni dei ballerini, accompagnati dalla voce di Francesco Fais di Santu Lussurgiu e dall’organetto di Andrea Sollai di Senorbì.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Tradizioni Popolari di Ortacesus presieduta dal maestro Tonio Schirru, da anni in prima linea nella diffusione del patrimonio culturale e musicale della Sardegna anche fuori dall’Isola, attraverso la promozione e la partecipazione a iniziative finalizzate e favorire la partecipazione comunitaria alla cultura popolare.

© Riproduzione riservata