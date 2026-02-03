Incarnare un sound conosciuto da tanti, mettendolo sotto una luce più attuale: questa è l'intenzione dietro al duo dei MoonFoongo, che dopo svariate comparsate in festival e sessioni arriverà giovedì 5 sul palco del Jazzino di via Carloforte 74, a Cagliari. Le porte del locale apriranno per cena, mentre la musica avrà inizio alle 21:45.

Formato nel capoluogo dai musicisti Frank Moresco e Dedalo (alias Lorenzo Edoardo Pisu), il gruppo struttura le proprie sonorità con un tocco raffinato e al contempo moderno, prendendo le mosse dall'r&b contemporaneo e dal pop alternativo per raccontare desideri e rimpianti della generazione millennial, in brani originali dalle atmosfere eclettiche e dall'impatto emotivo mai scontato.

Il duo finora aspetta ancora di pubblicare l'esordio in studio, mentre una manciata di singoli sono già disponibili sui loro canali streaming: di questi, l'ultimo è "Allora", pubblicato lo scorso 29 giugno e intriso di quella scrittura precisa e riconoscibilità stilistica che ha finora caratterizzato le uscite del duo.

