Si intitola non a caso "L’ultima staffa" l'evento di chiusura della piccola rassegna eno-letteraria organizzata in collaborazione con il collettivo letterario C.L.I.P., la Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari e John McSun. L'appuntamento è per mercoledì alle 19.30 nella Vineria Tola che ha ospitato anche questa terza edizione di "Racconti sul vino".

Una serata speciale, in cui i racconti - scritti tendenzialmente a tema wine & friends - sgorgheranno come da una vecchia e gaudente botte. I reading avranno ancora come protagonisti Lalla Careddu, Luca Dore, i ragazzi e ragazze del collettivo C.L.I.P., Andrea Sini e John McSun. Non si escludono ulteriori innesti. Oste, mecenate e ospitale padrone di casa è Fabio Masia. Il logo della rassegna è di Bea Cirronis.

La serata di mercoledì sarà anche l’occasione per premiare il vincitore o la vincitrice del contest lanciato a inizio anno alla ricerca della più bella frase sul vino, “In vino veritas”. Una frase originale, non una citazione, capace di emozionare e di fotografare in parole un’immagine. La migliore farà bella mostra di sé su una parete interna del locale e l’autore riceverà in cambio una buona bottiglia di vino.

