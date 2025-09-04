Eclissi totale di luna il prossimo 7 settembre nella Rotonda di Platamona a Sassari. Dalle 19, questa domenica, gli animatori della Società Astronomica Turritana consentiranno ai presenti di assistere al fenomeno grazie ad alcuni telescopi.

La “Luna rossa” sorgerà già in ombra poco dopo le 19.30 e l’eclissi sarà visibile fino alle 23 circa, quando il satellite uscirà completamente dal cono d’ombra terrestre e tornerà a essere illuminato dalla piena luce solare. Uno dei telescopi sarà collegato a un impianto di videoproiezione con cui sarà potrà osservare l’evento in diretta su uno schermo fisso. L’osservazione delle eclissi lunari, spiega la Società Astronomica Turritana, a differenza di quelle solari, è sicura anche a occhio nudo e non richiede strumenti specifici, anche se binocoli e telescopi possono renderla ancora più affascinante.

Il fenomeno astronomico si verifica quando la Terra si interpone esattamente tra il Sole e la Luna. In questa circostanza, il satellite terrestre non viene completamente oscurato dall’ombra del pianeta, ma resta visibile perché la luce solare, attraverso l’atmosfera che agisce da filtro, raggiunge comunque la superficie lunare. L’appuntamento di domenica a Platamona sarà un pre-evento del progetto Sharper - Notte europea dei ricercatori 2025 che coinvolge 15 città in Italia, finanziato dall’Unione Europea, e conta tra i suoi partner l’Università di Sassari, la Fondazione di Sardegna, la Regione Sardegna e il Comune di Sassari.

