Il racconto del sacrificio più celebre della storia, attraverso la danza: dopo la data di ieri ad Alghero e quella di stasera a Nuoro, prosegue la tournée isolana di "The Man", spettacolo ispirato a "La Passione di Cristo" di Mel Gibson. Con la regia di Cristiano Fagioli e in una produzione targata RBR Dance Company, la narrazione coreutica andrà in scena alle 21 di martedì 3 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, e alle 20:30 di mercoledì 4 al Teatro Centrale di Carbonia, in una nuova trasferta promossa da Cedac Sardegna.

Sulla scia del Giubileo proclamato lo scorso anno, proprio "The Man" ha fatto ritorno sui legni di numerosi teatri italiani, dopo aver debuttato nella prima assoluta del 2015 al Teatro Petruzzelli di Bari ed esser poi circuitato fino al 2020, in una coproduzione con la Camerata Musicale Barese. Prendendo spunto dall'opera gibsoniana, centrale è proprio la vicenda del martirio di Cristo, in quanto manifestazione di amore, eroismo e tenacia attraverso l'auto-immolazione, in una concezione che ha nei secoli solleticato l'immaginario tanto dei devoti, quanto dei non credenti.

La danza va così ad amplificare la portata del messaggio e del suo significato profondo, mescolando richiami ancestrali, riferimenti culturali e, ovviamente, gli aspetti emozionali della storia originale. E districandosi tra i momenti più salienti di essa, le coreografie – firmate da Fagioli e Cristina Ledri – si muovono tra scene rarefatte e sospese, in costante riflessione sull'eterno scontro fra bene e male, e sull'invincibile potere del perdono e dell'amore.

Con la speciale partecipazione di Paolo Valerio come voce recitante della pièce, Fagioli è pure responsabile del progetto delle luci, mentre Ledri si è occupata anche dei costumi. La video-scenografia è invece a cura di Gianluca Magnoni.

© Riproduzione riservata