Tra i perseguitati dal fascismo e nazismo ci furono anche gli artisti. Ad alcuni di loro la Pinacoteca Nazionale di Sassari dedica un percorso domenica alle 11.30 per commemorare il Giorno della Memoria. L'ingresso al museo è gratuito e consentirà anche di visionare l'imponente collezione di quadri.

Il percorso è dedicato alla vita e alle opere di tre artisti sardi: Carmelo Floris, che fu arrestato dalla polizia segreta fascista e mandato al confino, Costantino Nivola, che, sposando Ruth Guggenheim, un’ebrea tedesca, fu costretto con lei a fuggire negli USA a causa delle leggi razziali promulgate dal regime fascista, e Ausonio Tanda, antifascista, che fu imprigionato a Roma, nelle famigerate carceri di via Tasso, per aver compiuto azioni di sabotaggio. Un’esperienza che ne segnò per sempre la produzione artistica.

Il percorso di visita si arricchisce per l’occasione di alcune opere in esposizione temporanea, tra le quali due di Costantino Nivola.

