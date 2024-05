Bene, bravo nel concerto inaugurale e quindi bis. Il violinista Massimo Quarta ritorna al Comunale di Sassari: sabato alle 20.30 dirigerà l'orchestra dell'ente Marialsa de Carolis nel Concerto per violino e orchestra in Re Maggiore op. 35 e Sinfonia N. 4 in Fa minore op. 36 di Petr Ilic Čajkovskij.

Protagonista del concerto sarà anche in questa occasione l'orchestra dell'ente sassarese nata nel 1993, riunendo le eccellenze del territorio sardo, che costituiscono la maggior parte dell'organico, e trovando spazio per i giovani, reclutati fra i migliori studenti dei conservatori regionali. In 31 anni di attività ha affrontato più di 150 titoli facendo emergere la propria duttilità nel districarsi disinvoltamente sia nel repertorio lirico che in quello sinfonico e ottenendo il plauso dei Maestri che, produzione dopo produzione, si sono avvicendati alla sua direzione.

Il concerto è il secondo titolo nel cartellone proposto dall'ente de Carolis. Prossimo appuntamento sabato 11 maggio con Umberto Benedetti Michelangeli e musiche di Beethoven e Mozart.

