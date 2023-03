L'anno scorso lo spostamento al 4 settembre aveva generato polemiche tra maggioranza e minoranza. Quest'anno la Cavalcata Sarda torna alla sua naturale collocazione, la penultima domenica di maggio, quindi il 21. Il Comune di Sassari ha dato il via alle domande di chi vuole partecipare all'edizione numero 72 della Cavalcata moderna.

Sino al 20 marzo le associazioni, gruppi folcloristici e gruppi di cavalieri e amazzoni possono fare richiesta attraverso la piattaforma appositamente creata sul sito dell'amministrazione sassarese. Per la prima volta le richieste saranno completamente gestite online, all’insegna della trasparenza. È necessario accedere alla sezione Servizi Online del sito web del Comune di Sassari.

Per presentare la domanda è indispensabile essere in possesso di Spid (Sistema Pubblico d’Identità Digitale). Possono inoltrare la richiesta i legali rappresentanti delle associazioni o loro delegati (con apposita e allegata delega). Eventuali richieste pervenute anticipatamente alla pubblicazione del presente avviso o oltre il termine non saranno prese in considerazione. Non saranno prese in esame richieste in forma cartacea o tramite pec.

L’organizzazione della manifestazione resta al Comune di Sassari.

La selezione dei gruppi, l’ordine di sfilata e di esibizione durante la Rassegna saranno a cura del direttore artistico individuato dall’amministrazione. La selezione avverrà nel rispetto dei criteri di rotazione e di adeguata rappresentatività dei diversi territori della Sardegna.

Ai gruppi selezionati sarà garantito un rimborso spese viaggio in base alla distanza chilometrica da Sassari, secondo quanto indicato nell’avviso pubblico.

