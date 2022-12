Un convegno per discutere del mercato del lavoro e delle nuove professioni: mercoledì alle 17,30, nella Sala Coroneo della Biblioteca comunale, in via Cagliari a Sarroch, amministratori locali ed esperti del settore discuteranno delle nuove opportunità per i giovani.

Il mercato del lavoro è segnato da profondi mutamenti, dettati dalle nuove tecnologie, dalle nuove esigenze dei consumatori, accentuate soprattutto dalla pandemia, e dal contesto storico che stiamo vivendo. Per questo motivo, diventa fondamentale capire in che direzione si sta muovendo il lavoro, quali competenze occorre sviluppare e quali sono le nuove professionalità su cui investire. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Agenzia formativa Iannas, ha deciso di proseguire il percorso iniziato lo scorso anno, organizzando un nuovo appuntamento per discutere di lavoro e nuove professioni.

Parteciperanno esponenti dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, la Coop sociale Asgesa, Saras, Variazioni, Ecoistituto Mediterraneo, Ablativ, Naturalmente Sardegna, Luisa Carcangiu Bayre, Lino Lancillotto.

Gianluca Caboni, consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili, spiega l’importanza dell’appuntamento: «Questi appuntamenti nascono dall’esigenza di mappare al meglio il mercato del lavoro, con l’obiettivo di programmare politiche efficienti affinché i nostri giovani possano restare e crescere professionalmente sul proprio territorio, puntando su ambiti lavorativi in crescita e in armonia con Sarroch come il socioassistenzialismo, il turismo, l'innovazione digitale e l'industria sostenibile».

