Tutte le forme della Sardità catturate in scatti d’autore. La Scuola di Fotografia Maior e i suoi allievi e allieve presenteranno i loro lavori fotografici dal 5 al 7 agosto in piazza Francesco Sotgiu ad Alghero. Tra le mura storiche, “Sardità” è un reportage della Sardegna e della sua storia: scatti d’autore che racchiudono mestieri nobili e antichissimi, creative interpretazioni della Sardegna di oggi, dove realismo e concettuale si fondono per regalare un’immersione totalizzante nella sardità.

Una Sardegna che non è solo mare cristallino: in questi scatti c’è tutto ciò che della Sardegna si racconta al di là del mare. Dal folklore, alla vita agreste della campagna, dai sapori e dai profumi indimenticabili. C’è la sardità e la paesitudine che difficilmente si dimentica, e che chiunque di noi si porta nel cuore. La mostra fa parte di un contenitore di eventi all’interno della rassegna d’arte “Vasi comunicanti”, organizzata dall’Associazione Bogamarì, e sarà seguita da un'altra mostra, organizzata dalla Maior ceramica, che presenta meravigliosi lavori realizzati a mano con la ceramica dagli allievi di questo corso. Sono nove gli artisti, allievi della scuola del corso biennale, che presenteranno diversi lavori sia in grande che piccolo formato. Emanuela Solinas, che ha dato i natali alla scuola Major, scuola nata ad Alghero con un altro nome, la SFC (Scuola di Fotografia creativa) e poi trasferitasi a Sassari in collaborazione con Filomena Carboni, ci tiene a ringraziare i suoi alunni per l’ottimo lavoro svolto quest’anno e invita tutti a visitare la mostra dal 5 al 7 agosto. Il 7 agosto ci sarà un aperitivo di chiusura in musica con Denise Gueye e Marco Carta. La mostra, con ingresso libero, sarà visitabile il pomeriggio dalle 19 00 a mezzanotte. Per informazioni sulla mostra scrivere all’indirizzo mail scuolamaior@gmail.com o telefonare al numero 3476435682.

