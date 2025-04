Un nuovo portale web per raccontare la Sardegna al mondo con linguaggi accessibili, inclusivi e contemporanei: è questa l’anima di “Sardinia I Love You”, il progetto multimediale che verrà presentato domani, martedì 15 aprile alle 11, nella sala regionale Anfiteatro di via Roma a Cagliari. L’evento sarà anche l’occasione per premiare i finalisti del contest fotografico a inviti che ha coinvolto professionisti dell’immagine nel tentativo di catturare l’essenza visiva dell’Isola.

Il portale, innovativo e pensato per una navigazione agile, diventa una mappa emozionale della Sardegna: luoghi, storie, archeologia, paesaggi, feste, gastronomia e identità culturale si intrecciano in una narrazione ampia, immersiva, pensata per chi vuole scoprire – o riscoprire – l’anima più profonda della Sardegna. Il progetto guarda con attenzione alle nuove generazioni, ai loro codici comunicativi, senza rinunciare alla precisione delle fonti e alla qualità dei contenuti.

Durante la conferenza stampa, riflettori accesi anche sul contest fotografico: cinque i finalisti selezionati dalla giuria composta dai giornalisti Cristiana Aime, Francesco Birocchi, Andrea Frailis e Valerio Vargiu, insieme al comitato organizzatore. Le immagini di Claudia Collu, Mario Rosas, Maksim Prylenka, Giuseppe Ungari e Stefano Anedda hanno saputo raccontare l’Isola non solo come semplice cartolina, ma come emozione vissuta e condivisa.

