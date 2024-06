Martedì 25 giugno alle 17:30, nella sala della Fondazione di Sardegna in via S. Salvatore da Horta a Cagliari, la Scuola di cultura politica Francesco Cocco presenterà gli atti del convegno “Sardegna, per un nuovo Statuto speciale. Idee, progetti e possibili processi di autogoverno”, tenutosi a Cagliari lo scorso 18 aprile.

Il libro raccoglie ventiquattro contributi di ricerca, analisi e proposte di accademici, professionisti, imprenditori, giuristi e politici sardi, tra cui i professori dell'Università di Cagliari Andrea Pubusa, Ginevra Balletto, Gianfranco Fancello, Sabrina Perra e Fabrizio Pilo.

Durante l'evento, moderato da Fernando Codonesu, ci sarà anche una tavola rotonda con il presidente della IV Commissione del consiglio regionale Roberto Li Gioi, la capogruppo AVS, Maria Laura Orrù e il consigliere comunale di Cagliari Davide Carta del Partito Democratico. Tutti sono invitati a partecipare e a contribuire con domande e commenti sui temi affrontati nel volume.

Il volume riporta ventiquattro interventi di studi, analisi e proposte sviluppate da ricercatori, docenti universitari, imprenditori, giuristi, politici e professionisti sardi sui seguenti temi: Statuto dell’autonomia speciale, suo superamento e ruolo dei decreti attuativi, Energia, Governo del territorio, Urbanistica, Ambiente, Paesaggio e Trasporti. L'analisi e le proposte dei possibili processi di autogoverno della Sardegna vengono sviluppate da cinque punti di vista concomitanti: politico, tecnico scientifico, economico-occupazionale e imprenditoriale, giuridico costituzionale, delle risorse economiche finanziarie e relative capacità di gestione.

Cinque punti di vista che costituiscono altrettante sezioni tematiche che caratterizzano l'organizzazione e la possibile fruizione anche per parti del volume.

Un volume utile per l'azione politica di ciascun consigliere regionale, per i sindaci chiamati a governare le proprie comunità, per tutti i decisori che amministrano a vari livelli il bene pubblico e programmano soluzioni, attività e progetti di interesse delle comunità locali e dell'intera Isola.

