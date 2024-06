Menzione speciale per tutti i concorrenti al primo concorso per vignettisti intitolato all’indimenticato maestro Salis, indetto dal Centro di Cultura Popolare per l’Educazione Permanente, CCEP di Santu Lussurgiu. La giuria ha deciso all'unanimità di premiare con la prestigiosa menzione tutti i partecipanti, scolari e artisti, perché «hanno colto gli aspetti della cultura e dell'identità che il maestro ha sempre valorizzato attraverso il suo lavoro e il suo estro creativo testimoniato da tante vignette». Le classi della scuola primaria di Santu Lussurgiu hanno poi presentato le loro curiose e simpatiche illustrazioni rivitalizzando il ricordo del maestro.

Il bando per vignettisti e illustratori era dedicato al maestro lussurgese Francesco Antonio Salis, che ha speso la sua vita per la crescita della sua comunità, nella cultura e nel sociale, incoraggiando l’economia locale, favorendo anche la nascita delle prime cooperative femminili.

A breve il Centro di Cultura pubblicherà un libro con le caricature e i disegni più significativi del Maestro Salis, per il centenario della sua nascita, quindi: «cercheremo di promuovere questo concorso per vignettisti e illustratori con cadenza biennale», precisa Maria Arca presidente del CCEP.

