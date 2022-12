"Dalia" di Joe Juanne Piras e "Reginetta" di Federico Russotto sono i film brevi vincitori di "Passaggi d'autore - intrecci mediterranei", il festival del cortometraggio, quest'anno alla 18esima edizione, che si è tenuto nella cittadina costiera del Sud Sardegna.

I due corti si sono affermati nelle rispettive sezioni: "Intrinas" dedicata al cinema sardo, e "Intrecci mediterranei", la sezione più emblematica della rassegna, con ben 23 cortometraggi di dodici Paesi dell'area del Mare Nostrum.

Istituiti quest'anno, i due premi rappresentano una novità assoluta del circolo del cinema "Immagini", organizzatore della manifestazione.

Hanno espresso le preferenze le giovanissime giurie composte dagli studenti universitari e delle scuole superiori del territorio con i laboratori curati da Francesco Crispino e da Claudio De Pasqualis e la collaborazione di Unica Radio.

A Joe Juanne Piras e a Federico Russotto sono andate in premio le due sculture realizzate in andesite, pietra vulcanica tipica del luogo, dall'artista di Sant'Antioco Antonio Cauli, protagonista del documentario "L'Ulisse", firmato a quattro mani da Marta Massa e Patrik Varsi. Riconoscimenti anche per altri due corti: "Tria- del sentimento di tradire" di Giulia Grandinetti, e "Ice merchants" del portoghese João Gonzalez.

© Riproduzione riservata