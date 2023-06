A coordinare i lavori sarà Piero Bardanzellu, giornalista, studioso del gallurese e presidente del premio di poesia Corso-gallurese, Longoni. La Biblioteca comunale di via del Porto prosegue domani martedì 13 giugno alle ore 18:00 la rassegna letteraria "Incontri con l'autore". L’appuntamento è in compagnia di Andrea Muzzeddu, Zelindo Pucci e Francesco Carbini, autori del libro "Poema di Gaddura e di la Saldigna tutta". Illustrazioni di Simone Sanna, prefazione di Giovannino Lepori.

Il “Poema”, è scritto nella pagina web di Carlo Delfino ediotre, «affronta e sviluppa, in modo egregio, non solo la sofferenza, per questa terra martoriata e il disappunto, per le sottrazioni riportate, ma anche il grande desiderio di riscatto per la comunità che amano e vorrebbero padrona di se stessa, disposta ad accogliere ma decisa nel rifiutare i predatori. Questo canto e le sue riflessioni, anche se riferito al sub-territorio degli autori (la Gallura), di fatto, come anche viene sottolineato nel sottotitolo, non è un omaggio alla lingua gallurese e alla sua storia, ma una riflessione sulla Sardegna e, nello stesso tempo, un’accorata esortazione al rispetto delle sue vicende e della sua identità».

© Riproduzione riservata