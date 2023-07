“Ligghjendi” è il festival letterario finanziato dal Comune di Santa Teresa Gallura, realizzato con la collaborazione logistica della Cooperativa CoolTour Gallura, il sostegno di operatori commerciali che hanno contribuito alla sua realizzazione e la partecipazione di “Alberea”, startup innovativa e società benefit impegnata sulla necessità di lavorare sull’impatto antropico. Si tratta della seconda edizione del festival, concentrata in 3 giorni, 21, 22 e 23 luglio e con ingresso libero.

Quest'anno, scrive la Cooperativa CoolTour nella propria pagina social, «si parlerà di sport e società, della rappresentazione cinematografica dell'archeologia con Francesco Bellu e di gialli sardi in compagnia di Antonio Boggio. Avremo con noi Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, che sono un po' delle star assolute della nostra cultura pop e il grande giornalista Giorgio Porrà. Per la serata conclusiva ascolteremo i grandi Antonio Marras e Patrizia Sardo, che sono un po' teresini pur essendo grandi artisti del mondo, con la partecipazione di Elisabetta Grassi, direttrice del Museo Sanna di Sassari. Nella prima serata ci sarà anche Alberea i cui fondatori ci parleranno del loro progetto di sostenibilità, riforestazione e compensazione della CO2 in Sardegna e nell’area del Mediterraneo. Insomma, molti libri, ma soprattutto tante storie, al tramonto, dopo una giornata di mare, con l’intento di interessare sardi, turisti e viaggiatori». Entusiasta del coinvolgimento a Ligghjendi è lo scrittore Flavio Soriga, direttore artistico del festival, che dichiara: «Sono sempre felice quando mi chiedono di dare una mano a un progetto che sta nascendo, soprattutto quando ci lavorano persone in gamba e generose».

Per la sindaca Nadia Matta, «obiettivo di Ligghjendi è costruire un ponte tra la cultura e la gente affinché la lettura possa essere alla portata di tutti. La prima edizione del Festival, nel 2022, è stato un piccolo seme che abbiamo piantato in un terreno che è apparso molto fertile».

Questi gli appuntamenti. Venerdì 21 Luglio, "Raccontare lo sport, raccontare l'Italia", ore 20:30 Piazza Libertà; sabato 22 Luglio, "Rovine, scavi e storie strabilianti", ore 20:30 Piazza del Sapere; Domenica 23 luglio: "Delitto alla Baia d'argento", ore 20:30 Piazza Libertà. “Visioni d’artista” racconto della mostra “Sulle tracce di Gavino Clemente”, ore 21:30, sempre in Piazza Libertà.

© Riproduzione riservata