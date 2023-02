Un tour virtuale in tutte le chiese romaniche ma anche un percorso tattile per i non vedenti. Senza dimenticare la formazione delle guide e il rafforzamento del centro di documentazione con allestimento di archivio digitale sul patrimonio dell'Isola.

La Regione Sardegna vuole promuovere il patrimonio romanico della Sardegna, ecco perché ha finanziato il piano di investimenti pari a 300mila euro per interventi a sostegno della Fondazione Sardegna Isola del Romanico che ha sede a Santa Giusta. Sempre qui è presente il centro di documentazione, uno spazio interamente dedicato allo studio e alla conoscenza, anche didattica, dell’Itinerario del Romanico Sardo, che nell’Isola conta oltre 150 monumenti censiti.

L’intervento, voluto dall’assessore alla Cultura Andrea Biancareddu, si inserisce negli interventi finanziati con la manovra finanziaria 2023-2025.

La Fondazione guidata dal presidente Antonello Figus, ex sindaco di Santa Giusta, gestisce una rete di 87 comuni sardi.

Nel paese dell’oristanese è presente uno dei più importanti esempi di architettura romanica nell’Isola: la basilica, che si trova proprio all’ingresso del paese.

© Riproduzione riservata