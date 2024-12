Cagliari, capitale dell’arte cinematografica per una sera. Venerdì 6 dicembre, la città accoglie uno degli sceneggiatori più profondi e inquieti del cinema italiano, Sandro Petraglia, per ricevere il prestigioso premio alla carriera L’Alambicco. La cerimonia si terrà alle 20 all’hotel Regina Margherita.

Sandro Petraglia non è solo uno sceneggiatore, è un narratore della nostra realtà, un testimone che sa penetrare nel cuore dei conflitti sociali e nelle pieghe più oscure dell’animo umano La sua penna ha dato vita a storie che raccontano un’Italia complessa, tra conflitti sociali, turbolenze politiche e drammi umani. Dalla collaborazione con Nanni Moretti in “Bianca” e “La messa è finita”, alla maestria narrativa in “La meglio gioventù” e “Romanzo criminale”, fino alle inchieste contemporanee di Suburra, Petraglia ha costruito, scena dopo scena, la nostra memoria collettiva. Ma il vero incontro con il pubblico cagliaritano non si esaurirà nel riconoscimento formale: sabato 7 dicembre, il maestro terrà un seminario di sceneggiatura gratuito, offrendo agli appassionati e ai professionisti l’opportunità di immergersi nel processo creativo che ha segnato la sua carriera.

Ad accompagnare la serata di premiazione, il critico Jean Gili, la regista Wilma Labate e il presidente dell’Alambicco, Alessandro Macis, per un dialogo che promette di svelare i segreti della sua arte. A rendere ancora più speciale la serata, l’esibizione musicale del maestro Romeo Scaccia al pianoforte.

© Riproduzione riservata