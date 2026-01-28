Proseguono i lavori per allestire la seconda sala espositiva al Museo Santeru, il Museo Civico di San Vero Milis, ma intanto proseguono anche gli eventi e le aperture straordinarie.

Domenica 1 febbraio torna infatti, con la seconda edizione, l’evento “Toccare per vedere”, un percorso guidato alla scoperta dei reperti tattili del Santeru. Dopo il successo della prima edizione, che si è svolta nel mese di novembre 2025, questa seconda edizione vede protagonista un percorso diverso e arricchito. “Abbiamo aggiunto diverse riproduzioni e soprattutto abbiamo lavorato con diversi materiali. Questo ci permette di offrire un percorso più articolato e una manipolazione differenziata - afferma Barbara Panico, direttrice del Museo -

Gli utenti parteciperanno in piccoli gruppi, con turni scanditi dalle ore 15:30 e, in una visita completamente al buio, avranno la possibilità di toccare la storia con le mani. I normovedenti sono così abituati ad affidarsi alla vista per conoscere le cose, che l’utilizzo del solo tatto stupisce tutti per le sensazioni che fa provare”.

Oltre a differenziare le riproduzioni rispetto alla prima edizione, l’offerta si arricchisce anche con un percorso olfattivo. “Il lavoro sui diversi sensi ci sta aiutando a raggiungere un pubblico più eterogeneo ma, soprattutto, ci permette di offrire un’esperienza diversa dal solito - spiega ancora Panico - L’esperienza al museo diventa immersiva, per una volta senza l’utilizzo di tecnologie, e inclusiva. Abbattiamo tante barriere, soprattutto riusciamo a lavorare su quelle cognitive e sensoriali, divertendoci ed emozionandoci. Per questo abbiamo ideato anche il primo di una serie di percorsi olfattivi".

