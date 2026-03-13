A Sassari e Cagliari “Cinderella” del Balletto del Teatro Nazionale CroatoMusiche di Sergej Prokofjev e coreografie di Leo Mujić
Cenerentola si muove sulle punte al ritmo della musica di Sergej Prokofjev. Stasera al Teatro Comunale di Sassari (ore 20.30), poi domani (20.30) e domenica (19) al teatro Massimo di Cagliari, va in scena “Cinderella” del Balletto del Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Rijeka, su coreografie di Leo Mujić. Il titolo è inserito nel cartellone de La Grande Danza organizzato dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.
Lo spettacolo è una moderna rilettura del capolavoro del compositore russo, creato fra il 1940 e il 1944 per il Teatro Kirov di Leningrado, con libretto di Nikolaj Volkov, ispirato alla fiaba di Charles Perrault: nella versione immaginata da Leo Mujić, in collaborazione con il drammaturgo Bálint Rauscher.
Sotto i riflettori i danzatori Yurika Kimura (Ella / Cenerentola), Leonard Cela (John / principe), Marta Kanazir (Cindy / madre e fata madrina), Marta Voinea Čavrak (Zorica / sorellastra), Tea Rušin (Dragica / sorellastra), Ksenija Duran Krutova (Milosija / matrigna), Ali Tabbouch (Dr. Vanja / padre), Isabelle Zabot (Maestro di Cerimonie) e Giovanni Liverani (il Bambino con le arance), insieme all'Ensemble del Balletto del Teatro Nazionale Croato “Ivan pl Zajc”.