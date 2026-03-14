Un pomeriggio dedicato ai libri, all’ascolto e alla condivisione. La Biblioteca comunale di Guamaggiore ha ospitato l’incontro con Gianfranco Gabriele Pinzuti, autore del romanzo “Biografia di un sopravvissuto a se stesso”. L’appuntamento si è svolto in un clima informale e partecipato, tra una tazza di tè e un dolce, offrendo ai presenti l’occasione di ascoltare la voce dell’autore e dialogare con lui sui temi del libro. Ad aprire l’iniziativa è stato il vicesindaco Nicola Caria, che a nome dell’amministrazione comunale ha dato il benvenuto ai partecipanti e all’autore, consegnandogli anche un dono letterario legato al territorio.

Protagonista dell’incontro il romanzo di Pinzuti, un racconto intenso che attraversa fragilità, cadute e rinascita. La storia parla di un percorso umano prima ancora che letterario: la difficoltà che non diventa resa, ma occasione di trasformazione, fino a diventare una forza capace di lasciare il segno. L’incontro è stato promosso da Anna Paola Contini insieme al Gruppo di lettura, che ha curato l’organizzazione dell’incontro. L’appuntamento si inserisce nel calendario di attività culturali che la Biblioteca porta avanti con continuità, trasformando questo spazio nel cuore del paese della Trexenta in un luogo vivo di confronto e partecipazione.

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