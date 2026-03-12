Le bellezze ma anche i servizi, compresi quelli per i disabili. Sarà presente anche Cabras, con l’Area marina protetta del Sinis, nello stand della Regione Sardegna alla ventiduesima edizione di “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera nazionale dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, in programma a Milano Rho da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026.

Saranno 500 le realtà espositive partecipanti, 350 gli incontri previsti nel programma culturale della manifestazione e circa 500 i relatori coinvolti.

La realtà delle spiagge del Sinis sarà al centro del talk intitolato “Sardegna, l’isola che accoglie:

cominciamo dal mare. Turismo accessibile e inclusivo”, in programma sabato 14 marzo, con

l’obiettivo di mettere a confronto le visioni della pubblica amministrazione con l’esperienza diretta del Terzo Settore impegnato nel campo della disabilità. Nel dialogo con altre località sarde – tra cui Pula, Iglesias, Arborea e Sant’Anna Arresi – e con esperti del Terzo Settore e presidenti di organizzazioni di volontariato, Cabras avrà l’occasione di illustrare le iniziative realizzate e quelle in fase di sviluppo per incrementare l’accessibilità costiera nei litorali del territorio.

In particolare saranno presentati i tre lidi accessibili presenti nelle spiagge di San Giovanni di Sinis e Mari Ermi, dotati di ombrelloni, passerelle, sedie Job e servizi igienici dedicati. Verrà inoltre illustrata la presenza del sollevatore a bandiera per l’imbarco delle persone con disabilità nell’area di Mare Morto, insieme alle numerose passerelle che ogni anno vengono installate lungo la costa per consentire l’accesso alla spiaggia sia alle persone normodotate sia a quelle con disabilità.

Tali interventi vengono realizzati mantenendo un equilibrio tra l’esigenza di garantire l’accessibilità e i limiti imposti dalla conformazione naturale della costa e dai vincoli di tutela ambientale e paesaggistica, che necessariamente pongono confini precisi agli interventi possibili. Tra i progetti dell’amministrazione comunale vi è anche l’idea, già allo studio da tempo ma in attesa di finanziamento, di potenziare tutti gli accessi e realizzare un ulteriore nuovo lido nella spiaggia di San Giovanni di Sinis, completamente dedicato all’accoglienza delle persone con disabilità, con personale specializzato, installazioni dedicate, cabine e servizi igienici accessibili.

