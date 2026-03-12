Si chiama Commissione Opera e per la prima volta mette in confronto diretto il parlamento e gli operatori del settore: dai cantanti ai musicisti, dai direttori d'orchestra ai tecnici.

La commissione è stata istituita su nomina diretta di Alessandro Caramiello, presidente dell'Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud. Come presidente è stato nominato Tommaso Scattolari, direttore di Opera24.it e autore di una collana editoriale sull'opera lirica.

Due i vice presidenti: il soprano Serena Gamberoni e il baritono sassarese Alberto Gazale, direttore artistico dell'ente Marialisa de Carolis.

La presentazione ufficiale del progetto è in programma il 26 marzo alle 17.30 a Roma presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.

«Vedo la nascita di questa commissione - dichiara Alberto Gazale - come un segnale importante perché restituisce una presenza attiva e qualificata a un comparto, quello dell’opera lirica, della danza e della sinfonica, che rappresenta una parte fondamentale dell’identità culturale italiana ma che oggi necessita di maggiore attenzione. Questo incarico che mi è stato affidato arriva in un momento cruciale, alla vigilia della riforma del Codice dello Spettacolo, il quadro normativo che disciplina il sistema dello spettacolo dal vivo in Italia che nei prossimi mesi sarà oggetto di aggiornamenti e interventi legislativi».

© Riproduzione riservata