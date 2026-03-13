Nella Sala di Rappresentanza del Municipio di Tempio Pausania sono state consegnate nei giorni scorsi le borse di studio 2025 intitolate al professor Tomaso Panu. A ricevere il riconoscimento sono stati 11 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da Tempio Pausania, Trinità d’Agultu, Calangianus, Laerru, Aggius e Santa Teresa Gallura. Gli attestati sono stati consegnati dal sindaco, Gianni Addis, dall’assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Monica Liguori e dal sindaco di Laerru, Massimiliano Manca, alla presenza di insegnanti, parenti e amici dei premiati. In sala anche Ninni e Marcello Panu, rispettivamente fratello e figlio dell’ex sindaco e intellettuale cui le borse di studio sono dedicate.

L’iniziativa nasce per mantenere viva la memoria di Tomaso Panu, figura di primo piano della vita culturale e politica gallurese. Scomparso nel 2019 all’età di 82 anni, Panu è stato insegnante di filosofia al Liceo Classico “Dettori” di Tempio Pausania, amministratore pubblico e studioso attento della storia locale. Sindaco della città negli anni '70, ha svolto nella sua vita un intenso impegno culturale e civile. Per molti anni ha diretto il periodico diocesano “Gallura e Anglona” ed è stato tra i fondatori della Consulta Intercomunale gallurese, della quale ricoprì il ruolo di vicepresidente. Autore di ricerche e pubblicazioni dedicate alla storia di Tempio, della Gallura e al movimento cattolico, Panu ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale, unendo l’attività di insegnante, amministratore e di intellettuale.

Le borse di studio istituite a suo nome intendono proprio trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’impegno culturale e civile che ha contraddistinto la sua vita, premiando il merito e incoraggiando gli studenti del territorio a proseguire nel percorso di studio e crescita personale.

