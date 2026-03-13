Tempio, consegnate le borse di studio dedicate al professor Tomaso PanuPremiati 11 studenti della Gallura
Nella Sala di Rappresentanza del Municipio di Tempio Pausania sono state consegnate nei giorni scorsi le borse di studio 2025 intitolate al professor Tomaso Panu. A ricevere il riconoscimento sono stati 11 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da Tempio Pausania, Trinità d’Agultu, Calangianus, Laerru, Aggius e Santa Teresa Gallura. Gli attestati sono stati consegnati dal sindaco, Gianni Addis, dall’assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Monica Liguori e dal sindaco di Laerru, Massimiliano Manca, alla presenza di insegnanti, parenti e amici dei premiati. In sala anche Ninni e Marcello Panu, rispettivamente fratello e figlio dell’ex sindaco e intellettuale cui le borse di studio sono dedicate.
L’iniziativa nasce per mantenere viva la memoria di Tomaso Panu, figura di primo piano della vita culturale e politica gallurese. Scomparso nel 2019 all’età di 82 anni, Panu è stato insegnante di filosofia al Liceo Classico “Dettori” di Tempio Pausania, amministratore pubblico e studioso attento della storia locale. Sindaco della città negli anni '70, ha svolto nella sua vita un intenso impegno culturale e civile. Per molti anni ha diretto il periodico diocesano “Gallura e Anglona” ed è stato tra i fondatori della Consulta Intercomunale gallurese, della quale ricoprì il ruolo di vicepresidente. Autore di ricerche e pubblicazioni dedicate alla storia di Tempio, della Gallura e al movimento cattolico, Panu ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale, unendo l’attività di insegnante, amministratore e di intellettuale.
Le borse di studio istituite a suo nome intendono proprio trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’impegno culturale e civile che ha contraddistinto la sua vita, premiando il merito e incoraggiando gli studenti del territorio a proseguire nel percorso di studio e crescita personale.