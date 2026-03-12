Per la prima volta nell’Isola il ritratto di una famiglia di artisti con “Benvenuti a casa Morandi”, commedia scritta da Marianna e Marco Morandi con Pino Quartullo e Elisabetta Tulli che rievoca l'infanzia e la prima giovinezza di due figli d'arte, tra i successi e gli impegni professionali del celebre padre Gianni e della madre, l'attrice Laura Efrikian.

Una pièce originale e divertente, prodotta da Marioletta Bideri per Bis Tremila e distribuita da Diego Ruiz per MenteComica, in cartellone giovedì 12 marzo alle 20.30 al Teatro Costantino di Macomer, venerdì 13 marzo alle 20.30 al Teatro “Antonio Garau” di Oristano, sabato 14 marzo alle 21 al Teatro San Bartolomeo di Meana Sardo e infine domenica 15 marzo alle 20.30 al Teatro Comunale “Akinu Congia” di Sanluri.

Attesissimi ospiti della Stagione della Grande Prosa del Cedac Sardegna, presieduto da Antonio Cabiuddu e diretto da Valeria Ciabattoni, Marianna e Marco Morandi, accanto a Marcello Sindici, con la regia di Pino Quartullo coadiuvato da Giorgio Melone, interpretano se stessi, alle prese con un trasloco, dopo la scomparsa della Tata Marta: tra mobili e vecchi giocattoli riaffiorano i ricordi di una vita sotto i riflettori, tra set cinematografici e studi televisivi, film e canzoni, che hanno caratterizzato l'esistenza dei due protagonisti, abituati fin da bambini a apparire sotto gli occhi del pubblico, come piccoli divi tra i flash dei fotografi.

“Benvenuti a casa Morandi” rappresenta un viaggio tra le emozioni, in cui ormai adulti fratello e sorella si confrontano con il passato, con l'allegria e la tristezza, la serenità dell'età dei giochi e la presenza rassicurante della tata.

Tra incursioni telefoniche di mamma e papà, e dei rispettivi figli, e l’arrivo inaspettato di un traslocatore invadente e innamorato, Marianna e Marco Morandi si raccontano con ironia, leggerezza e una punta di malinconia.

Una commedia delicata e tenera, sull'importanza degli affetti, in cui Marianna, attrice, diplomata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, una carriera ricca di successi fra teatro, cinema e televisione, e Marco, raffinato e carismatico cantante, attore e compositore, fin da bambino protagonista dei palchi più prestigiosi e dal 2024 anche in tv su Rai 2 assieme al giornalista e critico Gino Castaldo con la rubrica musicale all’interno del programma pomeridiano Bellamà, rivelano i loro pensieri e i loro sentimenti, insieme a frammenti significativi della loro storia familiare, con disarmante sincerità.

Le musiche originali dello spettacolo sono dello stesso Marco Morandi e Sons, mentre Mauro Paradiso firma le scene con disegno luci di Stefano Glielmi, sound design di Luca Faustinella e coreografie di Marcello Sindici.

“Benvenuti a casa Morandi” trasporta sulla scena con la leggerezza e l'ironia della commedia un vivido affresco familiare, in cui si coglie la dimensione degli affetti e la spontaneità del quotidiano, trasfigurata in forma di spettacolo, per far sorridere e pensare, rivivere il passato e il tempo dell'infanzia e dell'adolescenza, forse con un pizzico di nostalgia, ma con una lucida consapevolezza del presente e con uno sguardo al futuro.

