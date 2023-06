Le eccellenze enogastronomiche della Sardegna in vetrina a San Teodoro. Al via oggi Vino Village, la grande mostra enogastronomica che sarà aperta fino a domenica 4 giugno dalle 18.00 alle 24.00 e si svolgerà tra le vie del centro del centro storico. L’evento, organizzato dall’associazione “Una scuola Sarda” con la collaborazione dell’Assessorato al Turismo, Cultura ed Eventi del comune costiero, avrà come protagonista il vino, con circa il 70 per cento degli spazi espositivi dedicati alle cantine sarde.

Nel restante 30 per cento degli stand i visitatori potranno degustare e conoscere i prodotti dell’agroalimentare e dell’artigianato tipici di diverse realtà dell’entroterra sardo. Miele, marmellate, creme, liquori, frantoi di olio, panifici, salumifici e caseifici e l’immancabile torrone, tutti provenienti dalle migliori produzioni isolane. All’evento saranno presenti anche gli artigiani del Mercato Arti e Mestieri Teodorini, per un bel connubio in cui gli espositori locali del centro costiero si mescolano ai produttori dell’enogastronomico e agli artigiani del resto dell’isola. Un ponte tra mare e terra che l’Amministrazione gallurese ha voluto inserire nel calendario eventi e a cui Nuccio Merone, di Una Scuola Sarda, ha risposto con entusiasmo.

«Mancava un evento di questo tipo nel nostro programma – ha dichiarato ieri l’assessora al Turismo, Luciana Cossu, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento – noi puntiamo su eventi di qualità e questa è una vetrina importantissima per gli tutti espositori sardi e uno stimolo per le attività produttive di San Teodoro».

Oltre agli stand espositivi la manifestazione coinvolge infatti i numerosi ristoratori del centro che, per stuzzicare ulteriormente la curiosità dei visitatori di Vino village, prepareranno per l’occasione un menù dedicato, oppure a scelta uno sconto sulla carta. Oltre a deliziare il palato, la kermesse prevede anche un convegno, in programma sabato 3 giugno, dal titolo “Risorse dei territori e valenze turistiche”, un approfondimento scientifico a cura del professor Carlo Marcetti, durante il quale interverranno alcuni esperti di turismo ed enogastronomia.

«San Teodoro ha uno degli indici di turisticità tra i più elevati in Sardegna – ha spiegato Marcetti in conferenza stampa – e questo spinge a proporre anche l’offerta dei territori limitrofi e di tutta la Sardegna per far percepire il senso dell’isola». Un modo per assecondare il trend vacanziero degli ultimi che anni è andato sempre di più verso la sostenibilità, il turismo lento ed esperienziale. «Occorre costruire situazioni che non siano solo mare – ha aggiunto l’economista – ma che valorizzi tutti i filoni di sostenibilità con i territori interni che hanno cultura e tradizioni, in primis la cultura del vino, dove la Sardegna ha avuto importanti riconoscimenti internazionali. Le economie di scambio tra territori costieri e dell’entroterra esistono già ma bisogna spingersi ancora di più verso l’interno perché il turismo non è più solo costa».

Una visione collettiva dell’accoglienza in Sardegna che la sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, condivide in pieno. «Noi siamo una porta anche per tanti comuni non costieri e in più occasioni ci siamo resi disponibili per tutti quei paesi che possono esprimere le eccellenze sarde che non sono mare. Questo per fare in modo che chi viene in Sardegna trovi un prodotto completo». Il programma dell’evento si aprirà domani con due laboratori di altissima qualità: la Verticale del Vermentino di Gallura del Consorzio San Michele, uno dei più prestigiosi dell’isola, che sarà riservato agli operatori del settore, e il laboratorio del Pane Antico di Graziella Frau, che porta avanti l’antica tradizione del pane decorato sardo. Sono inoltre previsti laboratori dell’olio, torrone, latte e miele. Non mancherà infine l’intrattenimento musicale con le esibizioni del Coro Galòrj, del Gruppo Sos Oriundos e del Coro L'AIdia. L’appuntamento con la mostra enogastronomica Vino Village è per questa sera a partire dalle 18.00 a San Teodoro.

