A San Teodoro due giorni dedicati alle migliori birre artigianali sarde con street food e tanta musica.

È la prima edizione del Coclearia Beer Fest, che si terrà nel paese costiero venerdì 29 e sabato 30 settembre nella centralissima Piazza Gallura e tra le vie del centro. L’evento, organizzato dall’associazione culturale S'Andala, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del comitato festa patronale di San Teodoro leve, 83 e 93, trasformerà il centro storico in un vero e proprio pub a cielo aperto, con numerosi stand dei migliori birrifici isolani e nazionali dove si potranno assaggiare le eccellenze del mondo brassicolo.

«Una prima edizione cui teniamo tantissimo, per la quale abbiamo lavorato tanto in sintonia con gli uffici comunali – spiega il fondatore dell’associazione, Roberto Putzu – e che mutua il format già collaudato con successo nella nostra principale manifestazione, il Sassari Beer Fest, che il prossimo anno compirà nove anni di vita. Insieme alle birre artigianali, da sempre protagoniste dei nostri eventi – ricorda Putzu – daremo spazio al cibo di strada con l’apertura degli stand già dalle ore pomeridiane».

Accanto alle produzioni sarde, il festival ospiterà inoltre lo storico birrificio Baladin di Piozzo, provincia di Cuneo, uno dei più noti al mondo. Studio e ricerca sono gli ingredienti fondamentali che hanno portato il suo fondatore, Teo Musso, a produrre una birra genuina e autentica, che punta alla completa autonomia di produzione, dalla reperibilità delle materie fino all’utilizzo di energia rinnovabile nel processo produttivo.

La lista delle aziende sarde presenti rappresenta le eccellenze del settore, come la new entry di questa edizione gallurese del festival, che vanta la presenza del birrificio Alvure, nato ad Elmas nel 2019, che propone un prodotto dal forte sapore aromatico. Nella selezione isolana saranno presenti anche Bam (Birrificio artigianale mogorese), nato nel 2016; la filosofia dei suoi 3 produttori è quella di esaltare una bevanda fuori dal tempo, basata sul connubio tra qualità artigianale e arte con etichette d’autore che esprimono il carattere brassicolo del birrificio.

La tap list prosegue con il Birrificio Coros di Usini, che porta nel nome i valori territoriali, religiosi e affettivi del suo mastro birraio Giovanni Carboni. Le sue birre sono pastorizzate, non filtrate e rifermentate in bottiglia in modo da esaltarne i sapori e i profumi. Da Uri espone il Birrificio Dolmen, un nome che evoca il passato millenario della nostra terra. Le birre vengono prodotte nel solco della tradizione ma con l’utilizzo di impianti di produzione all’avanguardia. Grazie all’intuizione dell’imprenditore Francesco Spanu, nel 2016 nasce a Carbonia il Birrificio Mediterraneo, grazie ad ognuna delle birre artigianali da questo birrificio, gli assaggi saranno un vero e proprio viaggio attraverso le alchimie della natura. Da Bitti arriva il progetto brassicolo Santu Jorgi. Il proprietario e mastro birraio, Andrea Chirra, sin dai tempi dell’università, portava con se il desiderio di produrre una birra artigianale e oggi può vantare 5 etichette prodotte ad alta fermentazione, lavorate con i luppoli prodotti nei terreni di proprietà. Ricchissima anche l’offerta del Birrificio Seddaiu di Thiesi, che con grande attenzione al territorio del Mejlogu, produce la Mej e la Logu, rispettivamente bionda e rossa dedicate proprio alla terra d’origine.

Agli 8 birrifici presenti verranno inoltre affiancate due sorprese brassicole che stupiranno gli ospiti degli stand. Non mancheranno le birre senza glutine e per accompagnare i boccali ci sarà uno spazio dedicato allo street food di qualità a Km 0. La proposta culinaria per la prima edizione teodorina avrà un richiamo al mare, con appetitosi panini con moscardini, panini con polpo e fritture di pesce, ma anche gli arrosticini di pecora, panini con cordula, salsiccia artigianale e l’immancabile maialetto. A partire dalle 18 di venerdì 29, San Teodoro si appresta ad ospitare una festa che coinvolge davvero tutti, con un’area dedicata all’intrattenimento dei bambini e un’offerta musicale all’insegna del rock con i RIFF RAFF, la tribute band ufficiale degli AC/DC. Sabato 30, sempre alle 18, la giornata conclusiva della manifestazione accompagnata dal dj set di Luca Martelli, storico batterista dei Litfiba, che farà scatenare il pubblico teodorino con lo spettacolo Ride Gorilla.

© Riproduzione riservata