Gli Equilibristi hanno vinto il primo premio della giuria tecnica nella categoria "𝙎𝙖𝙡𝙪𝙩𝙚 𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙚 𝙚 𝙙𝙞𝙨𝙖𝙜𝙞𝙤 𝙥𝙨𝙞𝙘𝙝𝙞𝙘𝙤", grazie ad una foto realizzata dal fotografo Mauro Liggi, tratta dal suo progetto fotografico "Vita da Amare”, al concorso "Una foto per l’inclusione” organizzato dal servizio Iesa Asl Torino 3.

Il concorso fotografico è inserito all’interno del Collegno Fòl fest, di cui negli scorsi giorni si sono svolte le premiazioni, presso la Lavanderia a Vapore di Collegno, in occasione della prima festa dedicata alla salute delle menti, organizzata per sostenere la lotta allo stigma verso il disagio e la malattia mentale e per sensibilizzare ognuno di noi.

Alla serata in cui hanno partecipato alcuni comici di Zelig e Colorado Cafè, a ritirare il premio per gli Equilibristi erano presenti la psicoterapeuta Maria Cristina Sabiu e la presidente dell’Associazione Nadia Massaiu: «Sono ancora più convinta e motivata sul condividere con tutti quanto sia importante fare rete sociale, e lavorare nel pieno spirito dell’inclusione. Doveroso ringraziare Mauro Liggi perché, è vero che noi Equilibristi siamo stati i soggetti, ma senza la sua bravura e sensibilità il risultato non sarebbe stato lo stesso», sono le parole della presidente.

Mentre il fotografo Mauro Liggi afferma: «Vincere il premio del Collegno Fòl Fest con la mia foto, scelta dalla giuria di qualità, è una gioia che mi sono sentito di voler condividere. È un'immagine che fa parte di un progetto più ampio, chiamato vita da amare e i veri vincitori sono i ragazzi e l’associazione, non io. Per questo ho ritenuto giusto che il premio lo ritirasse la presidente. Mi hanno dato tanto umanamente, e non saremo mai in pari. Però ci godiamo le coppe, che sono il sigillo di un buon lavoro fatto, e uno sprone per l'associazione e per me come fotografo, che ho in mano un’arma potente che può e vuole essere riscatto, verità, lente di ingrandimento su realtà dimenticate».

Gli Equilibristi vincono anche il premio come quarta classificata, con i voti del pubblico presente in sala durante la premiazione.

