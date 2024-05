È stata un successo la manifestazione Monumenti Aperti, organizzata dall’associazione Imago Mundi con il Comune di San Gavino Monreale. Per due giornate le chiese, i musei, i siti di interesse storico e culturale della cittadina sono stari presi d’assalto dai turisti e da tanti sangavinesi e si sono registrati più di 2mila visitatori.

Più di 600 persone hanno visitato la chiesa di San Gavino Martire e più di 400 hanno visitato la storica fonderia, la casa Mereu e la casa museo Dona Maxima, dove le visite guidate hanno visto la partecipazione delle compagnie teatrali Muredda e Come.te che hanno rappresentato scene di vita contadina. Tante le visite anche per il museo delle Due Fonderie, per il tour dei murales con i volontari dell’associazione ‘Skizzo’, per le chiese di santa Teresa, santa Chiara e per la meravigliosa casa del ricamo di Chiara Atzori.

La manifestazione, sostenuta dall’assessorato comunale alla cultura, ha visto in campo più di 20 associazioni, istituti scolastici, enti territoriali e 300 volontari complessivi, che, con il grande lavoro degli uffici comunali, hanno permesso di aprire le porte della cultura a San Gavino Monreale. Le drammatizzazioni e visite guidate sono state curate anche dalle associazioni Curatoria Monreale, Anziani Solidali e Sa Moba Sarda.

Ci sono stati diversi eventi speciali come la mostra delle Orchidee curata dal Gruppo Micologico Zonale nella sala Civis, la mostra d'arte collettiva curata dall'associazione Alessandra Sorcinelli, la mostra sui monumenti storici curata dalla Compagnia Medievale Monreale nella Casa Mereu, l'esposizione delle storiche auto 500 curate dall’omonimo Club, il tour dell'arte guidato dall'associazione Delfino, il SAI (Servizio di Accoglienza e Integrazione), il concerto della banda città di San Gavino Monreale nei locali del Civis e i concerti itineranti degli alunni del corso musicale a cura dell'istituto comprensivo Eleonora d'Arborea.

