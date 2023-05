Un viaggio attraverso la storia e la natura di un’isola che si apre al turismo consapevole in grado di cogliere le esperienze umane, storie di vita e di sofferenza.

È il significato della guida sul Parco Nazionale dell’Asinara edita dalla Carlo Delfino editore, presentata al XXV Salone Internazionale del Libro di Torino, quale primo numero di una collana dedicata proprio ai Parchi naturali della Sardegna. Una guida nuova per concezione e contenuti, incentrati sui principi chiave di un turismo rispettoso dei luoghi, della natura, del patrimonio naturale e storico che si va conoscendo e vivendo nel momento in cui si sbarca in un’isola, unica nel Mediterraneo, come l’Asinara.

Una guida che mira a educare alla visita dell’isola viaggiatori consapevoli, pronti a vivere in armonia e sintonia empatica con un’isola immacolata nel suo habitat naturale, preservato proprio grazie alla sua particolare storia di isolamento.

A presentare la guida lo stesso autore e curatore della collana, Vittorio Gazale, esperto conoscitore del settore e direttore del Parco Nazionale dell’Asinara, l’antropologa Emanuela Borgnino, profonda conoscitrice di insularismo e sistemi sociali legati all’insularità ed all’isolamento, il giornalista già Rai, Maurizio Menicucci, che ha raccontato l’Asinara in reportage dedicati e l’editore Carlo Delfino, mentre a moderare la presentazione della guida la giornalista, Simona Scioni.

«I parchi naturali come indicato dai parametri della Carta Europea del Turismo Sostenibile, sono un riferimento imprescindibile da custodire e con visitatori, a cui è richiesto di entrare in armonia e sintonia», ha detto Vittorio Gazale.

© Riproduzione riservata