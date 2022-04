C'è grande attesa a Muravera e nel Sarrabus per il ritorno della sagra degli agrumi: e intanto si preparano gli appuntamenti. Oggi alle 15, in Comune, si terrà un incontro con le associazioni locali. Alle 19 è in programma l'elezione del presidente e del Consiglio direttivo della Pro Loco.

La festa con la grande sfilata nella via Roma, è programmata per il 22 maggio.

Si annuncia, come sempre, la presenza delle etnotraccas (spaccati di vita contadina), di gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna, di cavalieri. Una festa che potrebbe essere arricchita anche di altri eventi.

In passato la sagra degli agrumi, che si è quasi sempre tenuta ad aprile, ha fatto registrare anche 40mila presenze con turisti da ogni parte d'Italia e d'Europa.

Una festa, quella delle arance e del folk, destinata quest'anno a riportare in paese tantissima gente in vista dell'apertura della stagione turistica, negli ultimi due anni frenata dal Covid.

