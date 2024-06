Con l’arrivo della stagione calda si moltiplicano le iniziative culturali ospitate dal museo archeologico di Senorbì. Al via la rassegna “E-state al Museo!” promossa dal museo Domu Nosta (Madn) in collaborazione con l'amministrazione comunale e la cooperativa Domu Nosta. Sabato 8 giugno alle 18 è in programma la presentazione del libro “Mommotti” di Luca Spissu (vincitore del concorso CartaBianca 2024 nella sezione racconti brevi) e Mauro Fais.

Il protagonista è lo un valente psichiatra, Massimo, abituato a sconfiggere i demoni dell'animo altrui, ma i mostri, quelli profondi che lo hanno indelebilmente segnato sin dall'infanzia sono lì, sopiti nei recessi della sua mente. Il ritorno in Sardegna, nel suggestivo centro di Granosu, dove tutto ha avuto inizio, sarà l'occasione per capire e, forse, darsi pace. Sullo sfondo il paesaggio agrario della nostra Isola, tra natura incontaminata e biondeggiare di messi, al centro una comunità e la sua sostanza fatta di valori, rituali, spiritualità. Interverranno gli autori del romanzo pubblicato dalla casa editrice Amico Libro, il sindaco Alessandro Pireddu e l’assessora alla Cultura Sonia Mascia.

L’iniziativa è inserita nel cartellone degli appuntamenti letterari “Pomeridiana, letture e riletture”. «Sarà una nuova occasione di incontro per promuovere il museo e le infinite possibilità di declinare la cultura», sottolinea la direttrice del Madn Elisabetta Frau, che dialogherà con gli autori. I prossimi appuntamenti della rassegna estiva: sabato 15 giugno alle 18.30 l’inaugurazione della mostra pittorica di Antonio Atzeri “Armonia e colore, a cura di Marcella Serreli; sabato 22 alle 18.30 la presentazione del libro “La cucina, la dimora e l’ingombro della fantasia” di Patrizio Perra, in collaborazione con la Latteria Sirigu e la Cantina Trexenta; venerdì 28 alle 19.30 la conferenza “La Dea Tanit e la luna” a cura di Momo Zucca.

