Davanti al pubblico delle grandi occasioni, nella sala conferenze dell’ex Convento San Francesco, si è tenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al popolare conduttore televisivo Roberto Giacobbo, che ha presenziato – lo scorso 12 agosto – all’inaugurazione del nuovo Mandas Historical Museum (MaHMu) illustrando i reperti contenuti nella mostra. La decisione è stata presa dal Consiglio comunale come riconoscimento a Giacobbo «per la costante e continua promozione e divulgazione della storia e dell’identità sarda».

Nella delibera di Consiglio sono spiegate nel dettaglio le motivazioni che hanno accompagnato il conferimento della cittadianza: «Personalità poliedrica e dai mille interessi che spaziano dal giornalismo alla scrittura, dall'archeologia alla storia, Roberto Giacobbo si è distinto negli anni per le sue capacità di divulgatore che lo hanno reso uno dei personaggi più apprezzati e amati del panorama televisivo italiano. La comunità di Mandas, riconoscente anche per la serata che ha visto l’inaugurazione del nuovo percorso museale archeologico, assegna la cittadinanza onoraria come riconoscimento all’attività svolta in questi anni nella promozione del grande patrimonio archeologico, storico, identitario, naturalistico e paesaggistico sardo».

