Dal 26 agosto al 12 settembre ritorna ad Alghero, per l’ottava edizione, il Mamatita festival, il primo festival in Sardegna di circo e spettacolo viaggiante riconosciuto dal Ministero della Cultura. Organizzato dall’associazione Spazio T, dietro la direzione artistica di Chiara Murru, anche quest’anno il Mamatita propone un programma ricco con esperienze immersive e coinvolgenti pensate per un pubblico di tutte le età, e tanti ospiti italiani e internazionali, molti dei quali arrivano in Sardegna per la prima volta. In tutto l’edizione targata 2024 del Mamatita festival offrirà 30 spettacoli, per un programma attento alla produzione contemporanea, ai linguaggi e alle donne: nel ricco cartellone, infatti, le artiste protagoniste sono più del 50 per cento.

Domenica 25 agosto si parte alle 18 dall’Argentiera dove sarà proposta l’anteprima: Illa d’or del Collettivo km 0 prodotta da Spazio T. Lo spettacolo è una creazione site specific del Collettivo km 0 con acrobati, giocolieri, teatranti, danzatori, equilibristi. Da martedì 27 a sabato 31 agosto al Mamatita Vilatge torna il Teatro Nelle Foglie portando tutta la magia del tendone con tre produzioni: Kairos, La dolce follia e il nuovissimo Imsonia. Il tendone ospiterà anche lo spettacolo Tour dietro le quinte, esperienza immersiva che guida il pubblico alla scoperta della vita del circo, senza animali. Il pomeriggio in programma gli spettacoli-laboratori di circo de L’albero del Macramè, che accoglie il pubblico nella sua scuola di circo, amata da grandi e piccoli.

Il Teatro Nelle Foglie e l’Albero del Macramè tornano in Sardegna grazie alla collaborazione con il festival di Nuoro Patapum, organizzato da Boche Teatro. CIE Bruboc - Teresa Bruno e Andrea Bochicchio - sarà l’ospite di venerdì 29 e sabato 30 agosto, che nel centro storico di Alghero si esibirà in “WOOW”!, uno spettacolo surreale, non verbale e clownesco (in collaborazione con Theatre En Vol- Festival Girovagando 2024) che sarà riproposto anche il 1° settembre a Putifigari. Dall’1 al 3 settembre al Mamatita Vilatge (il 31 agosto a Putifigari) arrivano i Teatri Mobili nati dalla collaborazione di Girovago & Rondella e la Compagnia Dromosofista: i loro spettacoli Manoviva e Antipodi saranno presentati dentro e fuori i bus che compongono questo suggestivo “teatro viaggiante” e sono adatti a tutte le età. Sempre il 3 settembre, ancora nel Mamatita Vilatge, sarà ospite Cia Eia Circo, la compagnia fondata da una coppia di acrobati mano a mano (Francesca Lisa e Celso Pererira) proporrà lo spettacolo Espera. Dal 3 al 5 settembre Alghero ospiterà anche la compagnia africana Afuma che presenterà le due produzioni Etsumo e Tiwani. Il 9 e 10 settembre l’artista Fabrizio Solinas di origini sarde presenterà il suo Little Garden, nella pineta di Maria Pia e all’interno dei giardini Manno. Il 10 settembre sul palco de Lo Quarter ritorna al festival la compagnia italiana blucinQue, già ospite nel 2022. Flou Papagayo è invece la proposta del Mumus Circus, un incredibile spettacolo di circo contemporaneo in arrivo l’11 e 12 settembre per il Focus Spagna.

© Riproduzione riservata