Il Parco nazionale dell’Asinara entra a far parte di una partnership internazionale attraverso IMForest025 (ItinerantMediterraneanForest), il progetto partito nei giorni scorsi da Firenze che, nel corso del 2025, porterà una porzione di bosco mediterraneo attraverso l’Europa fino alla Spagna.

Un progetto promosso dall’organizzazione non profit LWCircus-Onlus, network per lo sviluppo sostenibile coordinato da Anna Caterina Piras tra Messico, Italia e Cina.

IMForest025 non è altro che una foresta itinerante capace di immagazzinare Co2 e mitigare le temperature, che abita temporaneamente lo spazio urbano per segnalare l’urgenza di un processo di riforestazione globale in risposta al cambiamento climatico.

A rappresentare il Parco dell’Asinara a Firenze, il direttore Vittorio Gazale. «Stiamo costruendo un gemellaggio tra le diverse biennali di Venezia, Barcellona, Versailles, Parigi e Firenze con l’obiettivo di affrontare la crisi ambientale attraverso comportamenti virtuosi da promuovere, una riflessione sulle grandi sfide globali, tra cui quelle legate al cambiamento climatico», ha detto Gazale.

Con gli eventi di apertura “IMForest025 e SOForest025 si aprono le iniziative collaterali programmate all’interno della BRAL025, Biennale di Resilienza, Arte e Paesaggio, che si terrà dal 18 al 28 settembre 2025 sull’isola dell’Asinara. A seguire il progetto in autunno partirà per nuove destinazioni, tra cui si prevede la XIII Biennale internazionale del Paesaggio di Barcellona nell'ambito dell'evento di eco attivismo pop up green, per arrivare a piantare oltre cento alberi e favorire la resilienza ambientale.

IMForest025 è un progetto di LWCircus-Onlus, con sedi tra Firenze, Roma e Città del Messico, in collaborazione con museo Sant’ Orsola, grazie ad AYAQ e Parma Agency Group con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, il Mase, Parco Nazionale dell’Asinara e l’Agenzia Forestas, RAS, Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Architetti Firenze, con partner scientifici la XIII Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona e la Turenscape Academy (Xixinan, CHN).

