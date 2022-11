Un mese di novembre ricco di appuntamenti a Quartu con la rassegna “Ripensare la città. Il contributo delle associazioni”.

In programma iniziative culturali fra teatro, musica classica e danza, con l’obiettivo di rivalutare anche il territorio come meta d’interesse turistico al di fuori della stagione estiva.

Sabato 5 novembre, alle 19, torna la rassegna teatrale in lingua sarda “Aici, tanti po’...”, proposta dall’Associazione Teatrale Amatoriale Sacro Cuore. Nel teatro parrocchiale di Sacro Cuore salirà sul palco la compagnia “Piccolo Teatro Umoristico” di San Gavino Monreale, che nell’occasione presenta “Bruxas et Bruxeria”, commedia in due atti di Gian Franco Serra.

Domenica 6 novembre spazio alla rassegna “Quartu Classica”. Alle 20, nell’auditorium della Basilica di Sant’Elena, l’Associazione Amici della Musica di Cagliari prevede un concerto del Duo Novecento, con Silvia Saba al clarinetto e Walter Agus al pianoforte, con musiche di Schumann, Rachmaninoff, Faurè e Satie.

Quindi spazio all’edizione 2022 del Festival Find Città di Quartu Sant‘Elena - Festival Internazionale di Videodanza, nel centro servizi di Flumini. Sotto il titolo di “Breaking 8“, via alla proiezione di diversi video nelle giornate di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 (dalle 19).

(Unioneonline/v.l.)

