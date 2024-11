Importante riconoscimento internazionale per la compagnia sarda Kyber Teatro a cui è stato assegnato a Bruxelles, l’EITA - European Innovative Teaching Award per il progetto Pixel and Performing Arts, centrato su un’attenzione particolare per l’area educativa e scolastica. Il Premio viene conferito su iniziativa della Commissione Europea proprio alle migliori pratiche innovative di insegnamento e apprendimento selezionate tra i progetti Erasmus Plus.

Il percorso è partito due anni fa: nell’ambito de Le Meraviglie del Possibile, il Festival Internazionale di Teatro, Arte e Nuove Tecnologie curato a Cagliari da Kyber Teatro, giunto alla XI edizione ancora in svolgimento, nel 2022, con un talk-spettacolo, e nel 2023, con una conferenza spettacolo, è stato presentato, sull’asse Italia - Danimarca, il progetto di Teatro Scienza e Nuove Tecnologie per l’infanzia “Pixel and Performing Arts”, vincitore del bando europeo Erasmus+ - Small Scale Partnerships in School Education.

Il progetto è stato realizzato, con una serie di laboratori che hanno interessato insegnanti e studenti, nella scuola primaria del Convitto Nazionale di Cagliari dal team di KT - Ilaria Nina Zedda (direzione artistica, formatrice e regista teatrale multimediale), Simone Murtas (visual artist ed esperto in nuove tecnologie), Laura Bifulco (microbiologa), Marco Quondamatteo (tecnico audio e video), Ennio Madau (operatore video) - e nelle scuole dell'infanzia della città di Mors dalla compagnia danese Limfjordsteatret.

Per avvicinare le nuove generazioni e stimolare il protagonismo giovanile nel capoluogo sono stati coinvolti nel ruolo di tutor anche gli studenti e le studentesse del Biotecnologico ambientale dell’IIS De Sanctis - Deledda e del Liceo Classico del Convitto.

