Chiude la XXXV edizione del festival Etnia e Teatralità, organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari. Sabato alle 20.30 il teatro Astra di Sassari ospita “Ribelle. Storie di una notte cambiata”, evento speciale dedicato a Michela Murgia.

Lo spettacolo ideato da Paola Zoroddu e diretto da Maurizio Giordo vede sul palco dodici interpreti, tra cui Angela Aini, Carmela Arghittu, Stefania Biddau, Sara Ledda, Anna Rosa Saba, Veronica Soro e Paola Zoroddu. “Ribelle. Storie di una notte cambiata” rappresenta un percorso di emancipazione e consapevolezza, un piccolo passo verso un cambiamento culturale. Questo spettacolo è un soffio che realmente può travolgere, far riflettere sulle proprie consapevolezze e sulle responsabilità che si hanno quando si fa parte di una comunità: un piccolo ma tangibile passo verso un cambiamento culturale che davvero può esistere, farsi condivisione e azione. Iniziativa di sensibilizzazione sulla tematica degli stereotipi, discriminazioni e violenza di genere. il cambiamento è proprio il fulcro di “Ribelle”:

L’obiettivo dell'utilizzo del linguaggio teatrale è quello di impattare sulla cultura del territorio, unirsi e diventare comunità educante con la volontà di portare avanti un concreto cambiamento culturale nel proprio immaginario e nel proprio territorio.

