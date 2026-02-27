Oristano, la tredicesima edizione di "Donne in...Canto" sarà dedicata a Grazia DeleddaL'appuntamento è per il 13 marzo nell'auditorium dell'istituto tecnico Lorenzo Mossa
Non una scelta a caso. La tredicesima edizione di "Donne in...Canto", organizzata dall'Accademia di Tradizioni Popolari "Sa Pintadera" di Oristano con la direzione artistica del Maestro Giovanni Andrea Puddu, sarà dedicata a Grazia Deledda.
Un evento che cade a cent'anni dalla vittoria del Nobel per la letteratura da parte della scrittrice. L'appuntamento è per il 13 marzo presso l'auditorium a lei dedicato all'interno dell'istituto tecnico Lorenzo Mossa. Dalle 11 alle 13 si terrà l'incontro con gli studenti delle scuole superiori. Giancarlo Cossu, studioso, presenterà i suoi libri su Grazia Deledda, dialogherà con Lucia Cossu. Dalle 19:30 inizierà la serata spettacolo. Si esibiranno il coro Sa Pintadera di Oristano diretto da Giovanni Andrea Puddu, il coro Voches'e Ammentos di Galtellì diretto da Pietro Marrone e, per concludere, il coro Priamo Gallisay di Nuoro diretto dal maestro Mauro Lisei.
Ci sarà anche un ospite speciale: la ballerina della Scala di Milano Matilde Totolo incanterà i presenti.