Il Carmen Melis diventa teatro d'opera, per un numero limitato di esecutori. Sarà infatti inaugurato il “golfo mistico”, l'area dove è collocata l'orchestra all'interno delle rappresentazioni operistiche.

A segnare il nuovo corso dello spazio teatrale, ridotto del Lirico di Cagliari che da tre anni ospita concerti e conferenze, sarà il 4 marzo alle 20, "La Regina del nord". Un'opera che Giacomo Riggi, suo anche il libretto, ha scritto appositamente per un pubblico di bambini e ragazzi, ma che affascina un pubblico di tutte le età.

Un'opera dal linguaggio contemporaneo, liberamente ispirata alla celebre fiaba La Regina delle nevi di Andersen. La storia di Gerda, che salva dopo una serie di avventure l'amico Kay, il cui cuore è rapito dal gelo della Regina delle nevi, scorre tra immagini in movimento video proiezioni e richiami al mondo del cartone animato, in una dimensione onirico e fiabesca. È uno degli appuntamenti della rassegna Rotte sonore.

Jacopo Rivani, giovane direttore con un'apprezzata carriera già ben avviata, dirige orchestra del Lirico e coro di voci bianche del Conservatorio di Cagliari preparato da Francesco Marceddu. Firma regia, scene, costumi, luci e visual concept di questo nuovo allestimento del Lirico Lorenzo Giossi, giovane e talentuoso artista bolognese, al suo debutto a Cagliari.

Nel cast Giulia Cuccu/Maica Spiga (Gerda); Davide Laconi/Michele Scano (Kay); Martina Serra (La Regina delle nevi); Luana Spìnola (La signora dei fiori); Leonardo Diana/Alessandro Ligas (Kamo); Matilde Sanna/Beatrice Catte (Mylla); Simeone Latini (Il brigante); Marta Proietti Orzella (La figlia del brigante/Karson); Michela Atzeni (La nonna di Gerda/La renna).

