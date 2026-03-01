Da oggi, domenica 1° marzo tornano le aperture del Centro di Educazione Ambientale del Parco, nel Borgo di Stagnali, a Caprera. Con l’avvio della nuova stagione e prospettive positive per il territorio, riprendono così in modo strutturato visite guidate e attività didattiche rivolte a residenti, scuole e turisti.

Il Centro propone un percorso articolato in tre musei: Capodoglio, Geomineralogico Naturalistico “Giovanni Cesaraccio” e del Mare e delle Tradizioni Marinaresche. L’itinerario consente di approfondire temi legati a cetacei e tartarughe marine, geologia, minerali e fossili, ma anche storia locale e tradizioni della marineria maddalenina. Le visite sono gratuite e adatte anche ai più piccoli.

La gestione delle attività è affidata alla Cooperativa Isule per conto dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, con la collaborazione delle associazioni Giovanni Cesaraccio Pro-natura e Italia Nostra – sezione di La Maddalena. È in programma anche, dopo gli opportuni interventi, la riapertura del Laboratorio degli Olii essenziali per il quale si pensa ad una gestione commerciale. Le visite sono completamente gratuite, adatte anche ai più piccoli e alle scolaresche. Prenotazioni contattando Irene al Cell. 388/9378451.

I 3 musei del Parco Nazionale vanno ad aggiungersi ai 2 Garibaldini, facendo di Caprera, non solo l’Isola di Garibaldi ma anche Isola dei Musei; ben 5!

